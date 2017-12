Fotógrafa flagra super-heróis pela cidade

[galeria id=6587]

A fotógrafa Katia Arantes flagrou super-heróis famosos em frente a cartões-postais paulistanos. Para provar, ela vai colocar todas as fotos em exposição (a partir da semana que vem). Tem o Hulk em frente ao Copan, o Super-homem e a Mulher Maravilha na Avenida Paulista, o Batman perto do Mosteiro de São Bento…

OK, vamos ao segredinho da fotógrafa. Katia utilizou uma lente grande angular e, para criar as imagens, posicionou os bonecos, de cerca de 30 cm, próximos aos locais simbólicos da cidade. Gostou do efeito?

Serviço:

Exposição Heróis Urbanos, da fotógrafa Katia Arantes

Espaço Cultural Porto Seguro – Avenida Rio Branco, 1.489 – Campos Elísios

Da próxima quarta a 28 de julho, de terça a sexta (das 10h às 19h) e aos sábados e domingos (das 10h às 17h)

Entrada grátis.