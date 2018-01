Fora dos quadros

__________________________________________

Até 28/9, quem for conferir a exposição ‘Kandinsky – Tudo Começa num Ponto’, em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil (Rua Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651), pode se surpreender com personagens de época tocando música e contando histórias sobre o artista Wassily Kandinsky (1866-1944) e sua obra.

Trata-se de intervenção cênica da equipe do educativo do museu. Cada apresentação dura 20 minutos e acontece sempre às 13h30. Às quartas, quintas, sextas, sábados, domingos e feriados.