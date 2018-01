Fome de bola

A maior e mais antiga rivalidade do futebol paulista agora também pode ser experimentada fora de campo: na gastronomia. Repleto de referências aos grandes ídolos de sua história, o Palmeiras inaugurou em novembro a Cantina Palestra, seu restaurante oficial, em frente ao Allianz Parque, na Água Branca, zona oeste da cidade. E a iniciativa não deve parar por aí. Conforme divulgou o Departamento de Comunicação do clube, “a médio prazo, o projeto prevê 47 unidades do negócio nos próximos anos, sendo 37 delas em ruas e shoppings e dez no formato express.

O Corinthians, por sua vez, prepara o lançamento de um pub ao estilo inglês. Batizado de St. George, em homenagem ao padroeiro do clube, o bar deve ser aberto em abril na empresarial Avenida Brigadeiro Faria Lima, no Itaim Bibi, zona sul da cidade. Deve ser a primeira unidade – são planejadas filiais em outras cidades. O alvinegro também pretende, no futuro, contar com um restaurante, que será batizado de Loucos & Fiéis.