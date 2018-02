Fome cultural

__________________________________________

Sábado, em frente ao Jardim da Luz. Se você ainda está sem programa para o fim de semana, “fica a dica”. Ali acontece das 11h às 19h, a segunda edição do evento Chefs por Sampa – festival gastronômico com entrada grátis e pratos de R$ 5 a R$ 15. (A rua entre a Estação da Luz e a rotatória da Pinacoteca será fechada ao tráfego de veículos nos dois sentidos.)

De quebra, dá para aproveitar a localização – pertinho pertinho da Estação da Luz, do Museu da Língua Portuguesa, da Pinacoteca do Estado, da Estação Pinacoteca, da Sala São Paulo e, claro, do Jardim da Luz – para atualizar as pendências culturais que estão na sua agenda.

Listinha rápida de atrações:

1. No Jardim da Luz há cerca de 50 esculturas, todas do acervo da Pinacoteca. Tem obra de Victor Brecheret, de Leon Ferrari, de Amilcar de Castro, de José Resende, de Marcello Nitsche…

2. O chef Carlos Bertolazzi, do programa ‘Cozinha Sob Pressão’ (SBT) e do restaurante Zena Caffè vai apresentar ao público um estrogonofe especial, com arroz e batata palha.

3. Diretamente do Festival de Pescados do Ceagesp, o chef Ivair Felix do Santos oferecerá uma tradicional paella.

4. Raphael Despirite, chef do restaurante Marcel, levará um genuíno cachorro-quente francês.

5. Gastronomia portuguesa, também à mesa. A chef Maria Conceição Quaglia, do restaurante Bacalhau do Porto, vai preparar bolinho de Bacalhau e o sanduíche João do Buraco, feito com bacalhau, camarão, temperos portugueses e batata palha.

6. Daniela França Pinto, do Cordel Gastronômico, promete um sanduíche gourmet: Quadrado de Rosbife, feito na tortilha com queijo do reino, rosbife caseiro, cebola caramelizada e mostarda.

7. A chef Nilceia Santos vai representar a culinária baiana, com acarajé, vatapá e várias opções de tapiocas.

8. Vegetarianos também têm vez. Coxinhas especiais serão preparadas por Angélica Perez, da Casa da Coxinha Vegana.

9. Carlos Tellez Mejia (foto acima), do BBQ Locombia, vai comandar o churrasco.

10. Hambúrgueres de vários tipos serão feitos pela chef Vivi Laurindo, do Vivi Express.

11. Fondue mexicano: esta é a especialidade do chef Fernando Itié, do Tostas Itié.

12. Com entrada grátis, Pinacoteca abre mostra com 12 obras inéditas de José Resende, que completa 50 anos de carreira.

13. Também na programação, a mostra Sean Scully, primeira grande retrospectiva do pintor abstrato que nasceu na Irlanda.