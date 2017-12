Foi um meteoro que fez

FOTO: PAULO LIEBERT/ ESTADÃO

O mais antigo patrimônio histórico paulistano fica a 40 km da Praça da Sé. Trata-se da Cratera de Colônia, no extremo sul da cidade, que foi formada por um meteoro que caiu ali há 20 milhões de anos. Hoje, em seus 3,6 km de diâmetro, vivem cerca de 35 mil pessoas. O bairro se chama Vargem Grande e é resultado de um loteamento irregular, surgido em 1987 depois que a União das Favelas do Grajaú (Unifag) rateou entre 3 mil pessoas uma chácara comprada do alemão João Rinsberg.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 20 de dezembro de 2013

