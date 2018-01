FOTO: SERGIO CASTRO/ ESTADÃO

A primavera começa oficialmente só no domingo (22). Mas, ao menos para quem frequenta a Avenida Brigadeiro Faria Lima, as flores chegaram antes. Desde julho, a Praça Luiz Carlos Paraná, que fica no canteiro central da via, próximo do cruzamento com a Avenida Cidade Jardim, está enfeitada com 18 esculturas em forma de flores gigantes coloridas.

A iniciativa foi da empresa contratada para fazer o paisagismo da área verde – o espaço é adotado por uma instituição financeira. Baseadas em uma intervenção urbana realizada em 2011 na Park Avenue, em Nova York, as esculturas têm os caules feitos de ferro e aço reutilizados (de estruturas velhas, placas em equipamentos de praças) e o restante é todo de fibra de carbono.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Quem quiser conferir a curiosa instalação, que chama a atenção de pedestres e motoristas na movimentada região de São Paulo, tem só até janeiro de 2014. Depois, de acordo com os responsáveis pela praça, as coloridas esculturas devem sair de lá.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 20 de setembro de 2013

Tem Twitter? Siga o blog