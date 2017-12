Flora espontânea

__________________________________________

A artista plástica Laura Lydia, criadora do projeto Ervas sp, passou um dia e meio mapeando toda a vegetação espontânea que brota nas calçadas do entorno do Sesc Bom Retiro, no bairro homônimo de São Paulo. “Encontrei 60 espécies dessas guerreiras plantas”, conta ela, lembrando que, no vaivém da cidade grande, essa flora tem um dinamismo muito peculiar. “Dias depois, já havia novas espécies e muitas das mapeadas haviam sido arrancadas”, exemplifica.

Em seguida, caderninho com desenhos em punho, Laura desenhou cada uma das espécies encontradas nas paredes das duas escadarias do Sesc.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Fruto de uma reflexão sobre as relações entre vida, cidade e natureza, a instalação fica em cartaz até 31 de julho. No ano passado, Laura fez projeto semelhante no Elevado Costa e Silva, o Minhocão. Ela passou oito domingos catalogando as ervas que brotam na via. Chegou a impressionantes 1,5 mil exemplares, de 40 espécies diferentes. Depois, fez uma oficina e promoveu uma expedição ao local.