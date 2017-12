Flâmula cidadã

A bandeira municipal de São Paulo é esta da foto acima. Oficialmente, sua proporção precisa ser de 14 por 20. A Cruz da Ordem de Cristo, em vermelho, alude ao fato de que a fundação da cidade foi obra dos portugueses – no caso, os padres jesuítas que celebraram a famosa missa em honra a São Paulo no dia 25 de janeiro de 1554. No centro, fica o brasão do município.

O formato atual da bandeira foi instituído em 5 de março de 1987, por decreto do então prefeito Jânio Quadros – corroborado por regulamentações de 2002 e 2007. Antes disto, a flâmula era toda branca, com o brasão no centro.

Registros históricos da primeira vez em que uma bandeira foi utilizada para simbolizar São Paulo datam de 1603. Alguns dos bandeirantes que se embrenhavam pelo interior em busca de riquezas já carregavam uma versão branca com a Cruz da Ordem de Cristo. Entretanto, todas as versões utilizadas para representar o município até 1987 são consideradas extraoficiais, porque não tinham sido regulamentadas.