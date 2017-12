Flagras urbanos

Entusiasta dos cliques urbanos, o fotógrafo Claudio Pepper vai ministrar uma oficina no Sesc Carmo (R. do Carmo, 147, Sé), a partir de segunda-feira (16). Sob o tema ‘Fotografia do Cotidiano’, serão cinco jornadas de 3h cada, até o dia 30 de maio. “Falo de minha experiência aleatória e abordo a fotografia como linguagem e estabelecimento de conexão com a cidade, com as pessoas e as coisas que acontecem enquanto elas estão transitando, se relacionando, convivendo e trocando experiências”, afirma ele.

Em pelo menos duas das datas do curso, está prevista uma saída para fotografar a cidade.

O fotógrafo também pretende discutir os aspectos éticos, questões legais e direito autoral para quem gosta de clicar cenas com personagens reais. Ele ainda promete apresentar obras de três fotógrafos que lhe servem de isnpiração: William Eggleston, Walker Evans e Joel Meyerowitz.

O trabalho de Pepper pode ser conferido em www.claudiopepperspot.com. A oficina custa R$ 40.