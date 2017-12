Finalmente, em cartaz

DO FUNDO DO BAÚ



Exibido na 12ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo em 1988, Sangue Ruim, de Leos Carax, se tornou um cult instantâneo. O filme, entretanto, jamais ganhou as salas comerciais – a única cópia do filme que ficou em São Paulo pertencia à Aliança Francesa e só podia ser vista em cineclubes e salas especiais. Vinte e seis anos depois, a Pandora Filmes traz a fita para os cinemas, com estreia prevista para o dia 10. De quebra, os cinéfilos também poderão ver ‘Boy Meets Girl’, de 1984, primeiro longa do diretor.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 3 de janeiro de 2014

