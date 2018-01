Um público de cerca de 7 mil pessoas assistiu, in loco, a uma corrida de rua realizada em pleno bairro dos Jardins, em 1936. O evento, histórico, terminou em tragédia: na última volta, um acidente matou seis pessoas – e deixou outras 12 feridas. Esta é uma das memórias do recém-lançado livro ‘São Paulo, como me Lembro’, de Roberto da Rocha Azevedo.

