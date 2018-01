Fim de semana ‘histórico’ tem passeios pela cidade

__________________________________________

A empresa Turismo na História prepara três passeios para o próximo fim de semana (cada um por R$ 35 por pessoa). No sábado de manhã, um tour pelo bairro de Higienópolis, destacando os personagens e a arquitetura da tradicional região. Na parte da tarde, é a vez de um passeio pelo centro histórico, destacando a figura da Marquesa de Santos. “A história não contada: muito além de amante, um pouco da história de uma das mulheres mais controversas do século 19”, promete a organização do roteiro. Domingo de manhã, dia do 126º anivesário da Proclamação da República, haverá visita ao Cemitério da Consolação – o tema será “A República, seus personagens e novas histórias a respeito do mais antigo cemitério paulista”.

Mais informações e inscrições neste link.