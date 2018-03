Filó (1905-1974)

FOTO: REPRODUÇÃO

Hoje é dia da partida final da Copa das Confederações, o aguardado duelo entre Brasil e Espanha. Aproveitando o clima, vai uma curiosidade: a primeira vez que um brasileiro ergueu uma taça de campeão mundial de futebol não foi na copa de 1958, quando a seleção canarinho faturou o título pela primeira vez. Foi bem antes, duas décadas atrás.

Trata-se da história do paulistano Anfilóquio Guarisi Marques (1905-1974), o Filó (foto acima). Em 1934, aproveitando-se do sobrenome italiano de sua mãe (Guarisi), diputou a Copa do Mundo pela Itália – jogou apenas uma partida, na vitória sobre os Estados Unidos por 7 a 1.

O ponta-direita Filó começou sua carreira na Portuguesa, em 1922. Vestiu também as camisas do Paulistano, do Corinthians (72 jogos e 41 gols), da italiana Lazio e do Palestra Itália (27 jogos, 7 gols), clube pelo qual pendurou as chuteiras. Além de ter jogado pelas seleções italiana e brasileira, Filó detém outra marca: em 1924, marcou cinco gols em uma mesma partida (o empate em 5 a 5 entre Portuguesa e Brás).

Tema da coluna veiculada pela rádio Estadão em 28 de junho de 2013