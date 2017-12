IMAGEM: REPRODUÇÃO

Pela primeira vez, o Festival Literário da Mantiqueira terá um evento na capital paulista. Os debates acontecem nesta terça, no Teatro Sérgio Cardoso, com entrada grátis. Para mais informações, clique no player abaixo:

Paulistices na Rádio Estadão

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Coluna veiculada pela rádio Estadão em 24 de março de 2014