Festa em livro

FOTO: DIVULGAÇÃO

Setenta e sete poetas paulistanos participam do livro-festa ‘É Que Os Hussardos Chegam Hoje’ (Editora Patuá, R$ 20 no dia do lançamento, R$ 25 depois), uma homenagem ao recém-inaugurado Hussardos Clube Literário – espaço cultural que reúne livraria, café, oficina, editora e agência literária, tudo dirigido pelo poeta Vanderley Mendonça. O livro chega em edição de luxo, com capa dura e papel especial.

Hussardos Clube Literário. Rua Araújo, 154, 2º andar, República. Lançamento sexta (24), 19h. Mais informações: http://oesta.do/1dNGvhL

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 17 de janeiro de 2014

