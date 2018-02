OLHA SÓ…



Com preciosas fotos históricas e interessantes textos, uma exposição em cartaz no site do Arquivo Público do Estado de São Paulo conta a história das ferrovias paulistas. Para conferir, basta acessar este link.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 26 de março de 2012

