Feiras gourmet

No embalo da onda ‘gourmet hipster’ que toma conta da cidade, cada vez mais proliferam feirinhas gastronômicas com essa pegada: produtos orgânicos, pequenos produtores, discurso sustentável, espírito colaborativo, vegetais pra lá de frescos e saudáveis.

Prova de que a tendência está consolidada é que pelo menos três feiras do tipo ocorrem em São Paulo no próximo dia 8/4. Em sua 3ª edição, a TEM – Feira do Produtor será no Atelier Muriqui, das 9h às 18h (R. Aspicuelta, 99, V. Madalena, 3875-2926).

No Museu da Casa Brasileira (Av. Brigadeiro Faria Lima, 2.705, Jd. Europa, 3032-3727), está programada a feira do Sabor Nacional, nos dias 8 e 9/4, das 10h às 20h. Já o Mercado Manual vai ocorrer no Morumbi Shopping (Av. Roque Petroni Jr., 1.089, Jd. das Acácias, 4003-4132), de 7 a 9/4, das 10h às 22h.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Todos os eventos têm entrada grátis. Além de produtos alimentícios, costumam oferecer também artesanatos, oficinas e programação cultural.