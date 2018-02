‘Fechado’, Sarau do Binho é atração

BALADA LITERÁRIA



Depois de ter o seu bar, na região do Campo Limpo, lacrado pela Prefeitura em maio, o poeta Robson Padial, o Binho, resolveu transformar o Sarau do Binho em um projeto itinerante. Apresentou-se em bibliotecas, espaços teatrais e unidades do Sesc. Agora o evento poético é uma das atrações anunciadas da 7.ª edição da Balada Literária, evento organizado pelo escritor Marcelino Freire na Vila Madalena – que ocorre de 28 de novembro a 2 de dezembro.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 19 de novembro de 2012

