Fazendo feira

__________________________________________

Uma barraca itinerante percorre, até o dia 30 de novembro, feiras livres de todas as regiões da cidade. Nela, serão dadas orientações sobre nutrição funcional, uso integral dos alimentos, e dicas de como conservá-los melhor. Trata-se do projeto Sabor Paulista, promovido pela Rede Globo em comemoração aos 100 anos de feiras em São Paulo. Gratuitas, as atividades oferecidas pela barraca são abertas tanto aos feirantes quanto aos fregueses. O calendário está disponível em oesta.do/saborpaulista.