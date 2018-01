Faixa cobra conclusão da ciclovia da Faria Lima

__________________________________________

A ciclovia da Avenida Brigadeiro Faria Lima amanheceu nesta segunda (18) com uma nada educada faixa de protesto direcionada ao prefeito Fernando Haddad (PT). O texto mostrava indignação pelo fato de que a via, apesar de em funcionamento há um ano, não tem pavimentação em muitos dos trechos nas extremidades dos canteiros centrais (a foto acima foi tirada na altura da Rua Tabapuã).

Questionada pelo blog, a Prefeitura informou, em nota, que “as obras da ciclovia do corredor da Avenida Faria Lima continuam em andamento, dentro do cronograma estabelecido”. De acordo com a administração municipal, a conclusão está prevista para abril.

“As intervenções acontecem por trechos, como nas avenidas Professor Fonseca Rodrigues, Arruda Botelho, Professor Frederico Hermann, da Praça Panamericana e, por fim, avenida Hélio Pellegrino, com extensão total de 18 km”, explica ainda a Prefeitura.

“Além disso, no cruzamento da Avenida Brigadeiro Faria Lima com a Avenida Juscelino Kubitschek, o canteiro central precisa passar por um processo de realocação dos semáforos existentes pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET)”, prossegue a nota. “O Departamento de Sinalização da CET fará nesta semana vistoria técnica no local para definir os procedimentos que serão adotados visando o remanejamento dos semáforos. Esta medida vai assegurar a fluidez do trânsito e a segurança dos usuários.”