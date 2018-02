Facetas da Marquesa

DO FUNDO DO BAÚ



Uma videoinstalação com múltiplas telas – e duração de 45 minutos – vai contar um pouco da história de Domitila de Castro do Canto e Melo, a Marquesa de Santos (1797-1867). A mulher se tornou célebre por ter sido a mais famosa amante do imperador do Brasil D. Pedro I. De autoria da artista Kika Nicolela, a obra será exibida a partir de amanhã (15) no Solar da Marquesa, casarão que foi residência da própria Domitila.

Museu da Cidade – Solar da Marquesa de Santos. R. Roberto Simonsen, 136. Centro, 3241-1081. 9h/17h (fecha 2ª). Grátis. Até 11/1/2015.