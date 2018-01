Expresso Leste, 15 anos

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

__________________________________________A menor linha da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) – mas a segunda mais movimentada do sistema – acaba de completar 15 anos de operação. Trata-se do Expresso Leste, serviço que opera entre as estações Luz e Guaianases, na Linha 11- Coral. São 515 mil passageiros por dia útil no trecho de 21,9 km. O percurso todo é feito em 32 minutos. As fotos mostram a chegada do primeiro trem da linha, no ano 2000.