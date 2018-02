OLHA SÓ…



Até o dia 21 de março, ficam expostas no Palácio dos Bandeirantes 62 obras do acervo, entre pinturas, esculturas e desenhos. A mostra destaca o projeto Painel dos Bandeirantes, que foi instituído em 1989 com o objetivo de aumentar o acervo de arte do Estado e escolher o novo painel para o saguão do palácio.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 21 de janeiro de 2013

