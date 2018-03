Em cartaz até 21 de outubro no Centro Universitário Maria Antonia, a exposição Le Corbusier – América do Sul – 1929 traz 26 desenhos originais do arquiteto. Tratamos do assunto em recente coluna veiculada pela rádio Estadão ESPN. Confira aqui.

