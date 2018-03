Exposição revela detalhes da fé

Nove das igrejas católicas mais importantes de São Paulo têm fotos expostas no metrô. Trata-se da mostra Divino Maravilhoso, um belo registro fotográfico da fé católica paulistana, pelas lentes do paulistano J. Andrade.

A exposição ficou em cartaz durante o mês de fevereiro na Estação Sé, no mês passado no Clínicas e, agora, está até o fim do mês na Estação da Luz. “Uma curiosidade é o fato de que ser agnóstico não foi entrave para a liberação da arquidiocese”, comenta o fotógrafo. “Que, aliás, me deu toda a liberdade para realizar o trabalho e imprimir um lado mais soturno nas imagens.”

J. Andrade conta que procurou retratar os locais com uma visão diferenciada, sob uma perspectiva pouco ou jamais vista pelo público em geral. Um exemplo é a Igreja de Nossa Senhora do Brasil, tradicional endereço católico dos Jardins. Ali, o fotógrafo retratou um dos banheiros.

“Famosa pelos casamentos dos ricos e famosos, a Igreja de Nossa Senhora de Brasil é, sem dúvida, um dos templos mais belos da Igreja Católica”, diz o fotógrafo. “A riqueza de detalhes é tão grande que chega aos banheiros e transforma o local em mais uma das atrações do lugar.” A exposição traz 39 painéis com 69 imagens.

Quem for conferir in loco ainda poderá ler o prefácio da mostra, assinado pelo arcebispo de São Paulo, o cardeal d. Odilo Pedro Scherer.

Tema da coluna veiculada pela rádio Estadão em 29 de março de 2013