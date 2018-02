Exposição mostra os maiores insetos do mundo

Que tal ver um dos maiores besouros do mundo, o Megasoma, natural da Mata Atlântica, vivinho da silva na sua frente? Um exemplar de 12 cm é uma das atrações da mostra de insetos gigantes, novidade no Planeta Inseto, que funciona no Museu do Instituto Biológico.

“E também temos, só que morto, espetado, o maior besouro do mundo, o Titanus giganteus(foto acima), cujos adultos podem atingir 22 cm de comprimento e pesar até 70 gramas”, afirma a coordenadora da exposição, a engenheira agrônoma Harumi Hojo. “Ele é nativo da Amazônia.” São conhecidos popularmente como “serra-paus”, possuindo mandíbulas fortes o suficiente para cortarem um lápis de madeira.

No total, há cerca de 30 espécimes, a maioria nativa do Brasil. Entre os exemplares exóticos, 10 baratas de Madagascar, da ilha africana homônima. Medem, em média, 8 cm.

Zoológico de insetos. O projeto Planeta Inseto nasceu como exposição com montagens temporárias em 2010, virando permanente em dezembro daquele ano. No ano passado, a mostra se tornou o primeiro Jardim Zoológico do gênero do Brasil, registrado nas esferas federal e estadual e autorizada a funcionar como tal pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e pelo Centro da Fauna Silvestre da Secretaria Estadual do Meio Ambiente.

O objetivo desse Jardim Zoológico é justamente explorar a biodiversidade desse grupo de animais, por meio de atividades curiosas. Os insetos estão presentes em praticamente todos os ecossistemas terrestres e são considerados o maior grupo de animais existente no planeta.

Entre as atividades fixas do Planeta Inseto estão a observação de abelhas produzindo mel, lagartas fazendo o fio da seda, formigas e cupins trabalhando e o ponto alto: um baratódromo onde é possível ver uma empolgante corrida delas, as quase sempre repugnantes baratas.

Serviço:

EXPOSIÇÃO PLANETA INSETO. MUSEU DO INSTITUTO BIOLÓGICO. RUA AMÂNCIO DE CARVALHO, 546, VILA MARIANA. TERÇA A DOMINGO, DAS 9 ÀS 17H (ENCERRA A ENTRADA ÀS 16 H). GRÁTIS. FONE: (11) 2613-9500 E 2613-9400.

Versão ampliada de reportagem publicada originalmente na edição impressa do Estadão, dia 16 de março de 2012

