Exemplares

Edifício Altino Arantes (mais conhecido como prédio do Banespa), Sesc Pompeia (foto), Conjunto Nacional e Memorial da América Latina são alguns dos 45 exemplos paulistanos que constam do livro ‘200+ da Arquitetura Brasileira’, uma seleção das 200 obras mais emblemáticas do País. Organizado por Andre Deak e Felipe Lavignatti, o guia acaba de ser lançado pela Editora Olhares e custa R$ 35.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 11 de julho de 2014

