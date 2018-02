Eventos lembram Plínio Marcos

MEMÓRIA



Em todas as segundas-feiras deste mês, o dramaturgo e escritor Plínio Marcos (1935-1999) está sendo homenageado na Sala Lilian Gonçalves (Rua Canuto do Val, 115, Santa Cecília, informações pelo 11 3224-0586). Os eventos começam sempre às 20h30, com entrada franca. Hoje será realizada a leitura dramática do texto Jesus-homem. Na segunda que vem, será encenada a peça Querô, Uma Reportagem Maldita.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 19 de novembro de 2012

