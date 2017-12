OLHA SÓ…



FOTO: CONSOLATA PANHOZZI/DIVULGAÇÃO

Para comemorar os 460 anos de São Paulo, o ‘Estado’ prepara um mapa colaborativo das coisas que os paulistanos mais amam na cidade. Quanto mais específico, melhor. A leitora Consolata Panhozzi, por exemplo, enviou a foto ao lado, destacando que adora as antigas luminárias do centro. Para participar, basta enviar um e-mail para 460coisas @ gmail .com, com nome, foto e um depoimento sobre a importância de determinado lugar para você. O mapa pode ser visto pelo link: http://oesta.do/1j5WH5o.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 17 de janeiro de 2014

