Etec comemora Dia da Alimentação

GASTRONOMIA

A unidade Nova Luz da Etec (Rua General Couto de Magalhães, 90, Luz) abre suas portas ao público amanhã para comemorar o Dia Mundial da Alimentação. Entre 8h30 e 17h, haverá palestras com chefs de cozinha (como Luana Budel, na foto), com entrada grátis. Para participar, é preciso se inscrever previamente pelo e-mail etecnovaluz@ yahoo. com.br. As vagas são limitadas. Mais informações e a programação completa podem ser conferidas neste link.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 15 de outubro de 2012

