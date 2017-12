Estrangeiros ao volante

Estrangeiros podem dirigir no Brasil com suas carteiras de motorista originais por até 180 dias. Depois disso, precisam ter a Permissão Internacional para Dirigir, obtida na terra natal, ou a Carteira Nacional de Habilitação Brasileira. Dados do Detran mostram que há 170.440 gringos residentes aptos a dirigir em São Paulo.

No topo desta lista estadual estão os portugueses (37.043 habilitados), seguidos pelos japoneses (14.904), chineses (14.553), italianos (11.757) e bolivianos (9.687).