O arquiteto Aníbal Coutinho, que assina o projeto do estádio do Corinthians, conhecido como Itaquerão, será o guia de um tour pelo canteiro de obras da arena. O passeio está marcado para o dia 24 de novembro, às 10h, com 40 vagas (R$ 80). Informações e inscrições pelo e-mail arqtour @ arqbacana. com. br ou pelo telefone (11) 3078-2906.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 12 de novembro de 2012

