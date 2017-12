Estação Pinheiros ganha ponto com tomadas para celular

A Estação Pinheiros da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), da Linha 9-Esmeralda, acaba de ganhar uma bancada com tomadas para carregadores de celular. É o primeiro ponto do tipo implantado pela companhia – com bancada e uma estrutura mais completa. Seis tomadas foram instaladas.

Por dia, 200 mil pessoas circulam pela estação, integrada à Linha 4-Amarela do Metrô.

Em 2014, a CPTM instalou dois pontos de apoio, numa iniciativa piloto: um na estação Tatuapé e outro em Corinthians-Itaquera, cada um com duas tomadas para os usuários plugarem seus celulares.