A primeira versão da estação foi inaugurada em 1914, muito antes do sistema da CPTM. O nome, entretanto, é ainda mais antigo: Parada de Perus vem da época em que os tropeiros transportavam mercadoria entre Santos e Jundiaí e pousavam no sítio de Sinhá Maria, que criava as aves.

