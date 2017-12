Escavação acha vestígios humanos de 11 mil anos em SP

_____________________

Uma descoberta arqueológica no interior paulista deve enriquecer o debate científico sobre a ocupação da América pelos primeiros humanos. Em laudo elaborado recentemente por um laboratório americano, constatou-se que um sítio de São Manuel, na região central do Estado, era habitado por um povo pré-colombiano há 11 mil anos.

A datação, certificada pelo laboratório Beta Analytic, coloca o Sítio Caetetuba, de 55 mil metros quadrados, entre os achados arqueológicos com sinais de presença humana mais antigos do País – e, muito possivelmente, o mais antigo de São Paulo, já que estimativas de pontos mais remotos não são aceitas com unanimidade na comunidade científica. Foram resgatados ali 3 mil itens, todos de pedra lascada.

“É possível perceber todo o processo de produção”, afirma o arqueólogo Lucas Souza Troncoso (foto acima), pesquisador do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo (MAE-USP) e um dos 15 profissionais responsáveis pelo achado, todos funcionários da empresa Zanettini Arqueologia. “Pelo formato, resultado do manuseio, é possível inferir quais pedras eram usadas para fazer as ferramentas e quais eram os resultados finais. Identificamos sete projéteis, usados para caça.”

Feitas ao longo de três meses no início deste ano, as escavações ocorreram em conformidade com a legislação ambiental, para que a empresa proprietária da fazenda, a Usina Açucareira São Manoel, pudesse ampliar sua área de cultivo. Foram mapeados 14 sítios arqueológicos, entre eles o Caetetuba – 11 escavados e três, por exigência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), preservados. “Estamos diante de um exemplo de resultado científico dessa lei, em convivência entre o campo econômico e a preservação do patrimônio”, diz o arqueólogo Paulo Zanettini, responsável pelo estudo.

No total, mais de 10 mil itens foram coletados. Agora passam por análise e catalogação, no laboratório da empresa Zanettini, no Butantã, zona oeste da capital. Até o fim do ano, os relatórios do trabalho devem ser entregues ao Iphan e o material, acondicionado no Museu de Arqueologia e Paleontologia de Araraquara, no interior.

Além do Caetetuba, dois outros sítios chamam a atenção pela raridade do material. No Serrito I, com ocupação estimada entre 500 e 2 mil anos atrás, foi encontrada uma variada coleção de cerâmicas com acabamentos esteticamente refinados – seja com uso de tintas ou com uso de unhas para criar desenhos em baixo relevo.

Já o Serrito II, um dos eleitos pelo Iphan para seguir preservado, sem escavação, tem um paredão de pedra aparente em que há pinturas rupestres – em algumas, é possível identificar figuras que se assemelham ao Sol (acima).

Relevância. Geneticista especializada em populações americanas antigas, a professora Maria Cátira Bortolini, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), coloca a descoberta no mesmo nível das mais importantes de toda a América. “Datações antigas costumam ser muito controversas, porque muitas vezes não fica clara a ligação do material analisado com a ocupação humana”, explica. “Por consenso da comunidade científica, aceitam-se evidências como de Lagoa Santa, em Minas, com cerca de 12 mil anos, e Monte Verde, no Chile, com 14 mil anos. Qualquer fato extraordinário precisa de evidências extraordinárias.”

Zanettini calcula que muito deve ter se perdido ou ainda seja desconhecido nos solos do interior paulista. “Cerca de 50% dos municípios de São Paulo jamais tiveram uma análise arqueológica”, diz. Para a arqueóloga Niède Guidon, integrante da Missão Arqueológica Franco-Brasileira e presidente da Fundação Museu do Homem Americano, a escassez de resultados semelhantes no interior paulista é consequência de poucas pesquisas feitas – e não de pouca presença de povos na antiguidade. “E pela própria ocupação contemporânea, muitos sítios devem ter sido destruídos antes de ser estudados.”