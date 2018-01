Eram umas casas…

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

__________________________________________Imagens de obras assinadas por ícones da arquitetura – como Paulo Mendes da Rocha, Lina Bo Bardi (autora da Casa de Vidro, que aparece na foto acima), Oscar Niemeyer, Oswaldo Bratke, Vilanova Artigas e Ramos de Azevedo – estão na mostra Casa Brasileira, em cartaz até 19/7 na Caixa Cultural (Pça. da Sé, 111, 3321-4400). A exposição, gratuita, também traz edificações rurais paulistas remanescentes do período colonial – as famosas casas bandeiristas, que eram erguidas com taipa de pilão.