Era uma casa – de Wesley Duke Lee

Com objetos originais, foram recriados alguns cômodos da residência do artista plástico paulistano Wesley Duke Lee (1931-2010). Os cenários podem ser conferidos na Ricardo Camargo Galeria (R. Frei Galvão, 121, Jd. Paulistano, 3819-0277 / 3031-3879), onde está em cartaz, até o dia 30/1, a mostra ‘Wesley Duke Lee’, com 35 obras feitas pelo artista entre 1958 e 2003. A exposição marca a inauguração do Wesley Duke Lee Art Institute, no imóvel vizinho à galeria – visitas com agendamento, pelo 5687- 3879.