Entre um voo e outro, aquele cochilo

Em funcionamento desde 2009, as cabines para cochilos e banhos rápidos entre um voo e outro no Aeroporto Internacional de Guarulhos (Cumbica) foram utilizadas 57,3 mil vezes no ano passado – e por mais de 21 mil pessoas entre janeiro e abril deste ano. Atualmente são 52 cabines de 4 m² e 9 suítes de 5m². A maior ocupação ocorre entre 18h e 6h – por volta das 23h, 90% dos quartinhos estão ocupados. Homens são a maioria dos usuários (60%). O serviço custa a partir de R$ 70,35 (a primeira hora). Para tomar apenas um banho, paga-se R$ 47,25.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 31 de maio de 2013

