Entre um cafezinho e outro, imagens de SP

FOTO: EDUARDO POZELLA / DIVULGAÇÃO

A bela imagem de São Paulo que ilustra esta nota é uma das que ficam em exposição, até o mês que vem, no Café Suplicy. De acordo com os organizadores, da Galeria Coletivo, a ideia é mostrar “imagens que evidenciam as cores e luzes que iluminam a cidade”. O acervo completo pode ser conferido em www.galeriacoletivo.com.br.

Al. Lorena, 1430, Jd. Paulista, 3083-0666.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 5 de julho de 2013

