Entre túmulos

É com show musical que o Cemitério da Paz (R. Dr. Luiz Migliano, 644, Jd. Morumbi) vai homenagear, na próxima segunda (2), Dia de Finados, os mortos ali sepultados. Entre eles, o ilustre João Rubinato (1910-1982), compositor que entrou para a história com o pseudônimo Adoniran Barbosa. Na programação da necrópole, haverá músicos pelas alamedas internas das 9h às 17h. Às 11h, o grupo Trovadores Urbanos se apresenta, com uma homenagem especial a Adoniran.

Não é a única celebração, digamos, diferente em São Paulo. No mesmo cemitério, entre 12h e 17h, estão previstas oficinas de cultivo de orquídeas. No Cemitério do Redentor (Av. Dr. Arnaldo, 1.105, Sumaré), às 10h, haverá apresentação do Coral da Sociedade Filarmônica Lyra e, em seguida, às 11h, encenação da peça teatral ‘A Jornada de Orfeu’. Músicos também devem percorrer, ao longo de todo o dia, as ruas internas dos cemitérios dos Protestantes (R. Sergipe, 177, Consolação) e Horto da Paz (R. Horto da Paz, 191, Itapecerica da Serra).