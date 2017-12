Entre livros raros e orações

Entre os tesouros mantidos pela biblioteca do Mosteiro de São Bento – provavelmente a mais antiga coleção da cidade, que nasceu com a comunidade religiosa, em 1598 –, estão seis incunábulos. Eles são livros rudimentares, dos primórdios da imprensa, que mesclam o manuscrito com os tipos móveis.

O mais antigo do acervo, de 1496, traz o Novo Testamento. Há ainda um exemplar romeno, de 1500, com a coleção de sermões de Pelbarti de Themefwar, um pregador húngaro. No total, 581 títulos mantidos pela instituição foram publicados entre os séculos 15 e 18.