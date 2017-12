Entre livros e (muitas) pessoas

__________________________________________

Inaugurada há seis anos no mesmo terreno onde funcionava a Casa de Detenção de São Paulo – mais conhecida como Carandiru –, a Biblioteca de São Paulo já soma quase 1,9 milhão de visitantes (32,5 mil deles com carteirinha de usuário). Em 2015, a instituição, localizada no Parque da Juventude, foi palco de 920 atividades culturais e realizou mais de 131 mil empréstimos de livros. Atualmente, o acervo da primeira “biblioteca viva” da cidade conta com cerca de 39 mil itens, entre livros, jogos, revistas, DVDs e periódicos.