Endereços literários

FOTO: EPITÁCIO PESSOA/ ESTADÃO

A Casa Guilherme de Almeida (foto), em Perdizes, é um dos destaques do recém-lançado livro ‘São Paulo, Literalmente’, do jornalista João Correia Filho (Editora LeYa, 400 pág., R$ 89,90). A obra é um diferente guia da cidade: apresenta os pontos históricos e turísticos com base em suas relações com escritores e a literatura. No total, são 11 itinerários paulistanos, divididos por região e cheios de nomes como Mário de Andrade, Haroldo de Campos e o próprio Guilherme de Almeida.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 30 de maio de 2014

