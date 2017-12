Endereço histórico, igrejinha nem tanto

O historiador e arquiteto Benedito Lima de Toledo costuma dizer que São Paulo é das raras grandes cidades do mundo que têm certidão de nascimento – sabe-se exatamente onde e quando ela nasceu. Isso porque os registros mostram que, em 25 de janeiro de 1554, uma missa foi celebrada exatamente no local desta foto, depois batizado de Pátio do Colégio.

Mas, ao contrário do que muitos pensam, a igrejinha que está ali não é original. A construção atual, iniciada com as comemorações do IV Centenário, em 1954, e inaugurada 25 anos depois, é a quarta versão da igreja jesuíta.