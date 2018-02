Empurra-empurra no sinal

FOTO: DIVULGAÇÃO

Desde ontem, pedestres que atravessam em frente ao Monumento às Bandeiras, perto do Parque do Ibirapuera, podem ver, no semáforo, um ícone da famosa escultura de Victor Brecheret, em vez das figuras tradicionais do homenzinho verde e do homenzinho vermelho.

De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), trata-se de um teste para valorizar pontos turísticos da capital paulista. Mas ainda não há planos de instalação de indicações assim em outros endereços.