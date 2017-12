Em vários idiomas

“No dia 30 de março de 2008, 30 pessoas conheceram o centro histórico paulistano com monitoria em inglês. Esse foi o primeiro passeio temático resultado da parceria entre o SPCVB e o Senac-SP, para a realização de oito city tours em 2008 pelo centro histórico da capital. Com professores do Senac, o roteiro é feito nos idiomas alemão, espanhol, francês e inglês, além do passeio em Língua Brasileira de Sinais, com instrutores do Senac. Os passeios incluem, ainda, visita ao Parque da Cantareira e à Vila de Paranapiacaba, monitorada em inglês.

Além de conhecer melhor a cidade, o programa torna-se uma aula de idioma diferenciada.”

