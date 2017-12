OLHA SÓ…



Esta é para aqueles que não se contentam em comer – precisam fotografar o prato e colocar nas redes sociais. A partir de hoje (3), dois fotógrafos utilizando um smartphone que fotografa em alta definição vão ajudar os frequentadores do Butantan Food Park (Rua Agostinho Cantu, 47, Butantã) a conseguir os melhores cliques de suas experiências gastronômicas. As fotos feitas pelos participantes devem ser transformadas em mural no local, em novembro.