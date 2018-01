Em telas, artistas expõem São Paulo

CIDADE COMO INSPIRAÇÃO

Até o fim do mês, fica em cartaz na Livraria Cultura do Conjunto Nacional (Av. Paulista, 2073), uma exposição de 18 obras – em óleo sobre tela – da artista Cristiane Carbone. Seus quadros (como o que aparece acima) ressaltam as características arquitetônicas de São Paulo, sempre com um viés documental e histórico – ela usa registros fotográficos antigos como fonte de pesquisa. A mostra se chama Memória Paulistana.

Outra artista que expõe o seu amor por São Paulo é Carmen Fonseca. Com a exposição Sampa Nova Visão, em que traz 30 telas (abaixo, o Teatro Municipal) com paisagens da cidade em preto, branco e vermelho, ela inaugura sua galeria própria (Largo Senador Raul Cardoso, 100, Vila Mariana). A própria escolha das três cores com a qual se expressa é uma homenagem a São Paulo – Carmen se inspirou na bandeira do Estado. Seu projeto não se resume às telas de pintura – também está nas telas dos computadores. Há um mês, ela posta em seu canal no Youtube os desdobramentos de Sampa Nova Visão.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 11 de março de 2013

