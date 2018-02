Em São Roque, o festival das cerejeiras

FOTO: REPRODUÇÃO

Neste fim de semana tem o 17º Festival das Cerejeiras em São Roque, município a cerca de uma hora da capital paulista. O evento é organizado pelo Instituto Brasil Japão de Integração Cultural e Social.

Com público previsto de cerca de 20 mil pessoas, se realiza num espaço amplo no meio dos 400 pés floridos de cerejeiras e oferece aos visitantes diferentes atrações relacionadas à cultura japonesa. A programação tem exposições, comida japonesa e apresentações musicais típicas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

17º Sakura Matsuri – Festival das Cerejeiras Bunkyos

Dias 6 e 7 de julho, das 8h às 17h

Centro Esportivo Kokushikan Daigaku

Rodovia Bunjiro Nakao (SP 250), Km 48

Estrada do Carmo, 801 – Bairro do Carmo – São Roque – SP

Entrada Grátis

Ônibus especiais saindo da Liberdade (informações pelo 3208-1755, na Secretaria do Bunkyo)