São três as aldeias dentro do município, todas da etnia guarani m’bya: a Jaraguá, no pico homônimo, e a Tenondê Porã e a Krukutu, no distrito de Parelheiros.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 17 de maio de 2010

